Roblox вновь заработал в России

Игровая онлайн-платформа Roblox вновь заработала в России без ограничений. Об этом сообщила член Общественной палаты, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в телеграм-канале .

Платформа была заблокирована с 3 декабря прошлого года. Тогда Роскомнадзор объяснил это решение тем, что на ней распространяют многочисленные материалы в оправдание экстремизма и терроризма, а кроме того, Roblox активно используют педофилы для поиска жертв.

При этом сама Мизулина не поддерживала это решение и активно взаимодействовала с компетентными органами, чтобы защитить интересы всех сторон.

Позже информацию о разблокировке официально подтвердили в Минцифры. Накануне в министерстве сообщали, что получили от разработчиков платформы гарантии соблюдения российского законодательства.