Роскомнадзор опроверг слухи о разблокировке Instagram

Роскомнадзор опроверг информацию о возобновлении работы YouTube и Instagram* на территории России. Об этом сообщил телеграм-канал RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Оснований для снятия ограничений нет», — заявили в Роскомнадзоре.
Некоторые пользователи ранее сообщали о возможности доступа к заблокированным платформам. В Роскомнадзоре назвали эти случаи техническими сбоями.
Ранее стало известно, что ведомство изучает возможность ограничения доступа к платформе Wattpad в России из-за нарушений законодательства. Среди них — многочисленные публикации, которые продвигают нетрадиционные сексуальные отношения**.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей — Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена
** Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
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