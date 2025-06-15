Роскомнадзор опроверг слухи о разблокировке Instagram

Роскомнадзор: оснований для разблокировки YouTube и Instagram нет

Фото: РИА «Новости»

Роскомнадзор опроверг информацию о возобновлении работы YouTube и Instagram* на территории России. Об этом сообщил телеграм-канал RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Оснований для снятия ограничений нет», — заявили в Роскомнадзоре.

Некоторые пользователи ранее сообщали о возможности доступа к заблокированным платформам. В Роскомнадзоре назвали эти случаи техническими сбоями.

Ранее стало известно, что ведомство изучает возможность ограничения доступа к  платформе Wattpad в России из-за нарушений законодательства. Среди них — многочисленные публикации, которые продвигают нетрадиционные сексуальные отношения**.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей — Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена

** Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

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