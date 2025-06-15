Роскомнадзор опроверг слухи о разблокировке Instagram

Роскомнадзор: оснований для разблокировки YouTube и Instagram нет

Роскомнадзор опроверг информацию о возобновлении работы YouTube и Instagram* на территории России. Об этом сообщил телеграм-канал RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Оснований для снятия ограничений нет», — заявили в Роскомнадзоре.

Некоторые пользователи ранее сообщали о возможности доступа к заблокированным платформам. В Роскомнадзоре назвали эти случаи техническими сбоями.

Ранее стало известно, что ведомство изучает возможность ограничения доступа к платформе Wattpad в России из-за нарушений законодательства. Среди них — многочисленные публикации, которые продвигают нетрадиционные сексуальные отношения**.