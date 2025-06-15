В России внезапно заработал Instagram

Instagram* начал работать в России без VPN

Социальная сеть Instagram* вечером 15 июня внезапно стала доступна для пользователей операторов МТС и Билайн без необходимости подключения VPN. Об этом со ссылкой на комментарии пользователей сообщил Telegram-канал «Раньше всех» .

У некоторых комментаторов доступ к Instagram* появился впервые с момента блокировки, которая произошла три года назад. Многие из них открыли его случайно — просто забыв включить VPN.

Пока о работе Instagram* без VPN сообщали только пользователи «Билайна» и МТС. Оператор «Мегафон» такую опцию не предоставлял.

Кроме того, у многих пользователей из нескольких российских регионов стал стабильно работать YouTube. Он также не требует VPN.

Пока неясно, является ли произошедшее временным сбоем или соцсеть действительно разблокирована полностью.

Надзорные органы ситуацию не комментировали, оставили ее без внимания и представители крупнейших операторов связи.

Ранее председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предложил заблокировать в России Telegram.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей — Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.