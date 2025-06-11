Доступ к Wattpad могут ограничить в России

Роскомнадзор может ограничить доступ к платформе для читателей Wattpad

Роскомнадзор изучает возможность ограничения доступа к платформе Wattpad в России из-за нарушений законодательства. Среди них — многочисленные публикации, которые продвигают нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Роскомнадзор фиксирует систематическое распространение на платформе Wattpad материалов, нарушающих российское законодательство. В частности, речь идет о многочисленных публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, что нарушает Федеральный закон № 149-ФЗ», — сообщили в ведомстве.

Иностранная платформа не удалила 130 страниц с запрещенным контентом, хотя ей предписал это сделать Роскомнадзор.

Владелец платформы уже трижды привлекался к административной ответственности за то, что не удалил запрещенную информацию. Общая сумма штрафов составила 5,3 миллиона рублей, но они до сих пор не выплачены, сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре предупредили, что если Wattpad не прекратит распространять противоправные материалы и игнорировать требования, доступ к платформе на территории России ограничат.

В первом квартале этого года Роскомнадзор удалил или заблокировал 12,6 тысячи интернет-материалов, рекламирующих VPN-сервисы. Это в 1,8 раза больше, чем за весь прошлый год. В РКН подчеркнули, что в стране с 1 марта 2024-го ввели запрет на распространение в интернете данных об обходе блокировок.