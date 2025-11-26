Рябков указал на важную для России деталь в переговорах с США по Украине

Рябков: об уступках или сдаче подходов России по Украине не может быть и речи

В переговорах с США по Украине для России критически важно придерживаться договоренностей, достигнутых на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Как сообщило РИА «Новости », на это указал замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы по-прежнему фиксируем свою позицию, что для нас очень важно не отклонение от пониманий, достигнутых в Анкоридже. Американцам это было сказано неоднократно. Об этом заявлено публично», — сказал он.

Руководство четко обозначило свою позицию по разным планам. Добавить нечего, уточнил дипломат. Рябков также заявил о недопустимости сдачи подходов России по урегулированию на Украине.

«Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть речи», — подчеркнул замглавы МИД.

Он добавил, что Москва с одобрением воспринимает попытки Вашингтона найти разумные решения по урегулированию ситуации в Украине. На данный момент Россия готова работать с тем материалом, которым располагает.

Ранее Рябков заявил о понимании администрацией Трампа причин кризиса на Украине. По его словам, новая американская администрация понимает, как важно отказаться от расширения НАТО на восток и защитить русскоязычных жителей Украины. Заместитель главы МИД допустил проведение новой встречи Путина и главы Белого дома.