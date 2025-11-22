Администрация президента США Дональда Трампа понимает первопричины украинского кризиса и ищет пути устойчивого и долгосрочного разрешения. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель министра иностранных дел России Павел Рябков.

Он пояснил, что новая американская администрация осознает важность решения отказа от дальнейшего продвижения НАТО на восток и защиты русскоязычных граждан Украины.

«Без работы по такого рода глубоким вопросам, в том числе по тематике, касающейся прав русских, русского языка, Русской православной церкви, — без всего этого невозможно договориться об устойчивом урегулировании», — заявил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что позиция американцев резко коррелирует с мнением европейских политиков, которые после саммита на Аляске устроили настоящую атаку на администрацию Трампа, чтобы не допустить прекращения конфликта.

«Важно, что администрация Трампа не отказывается от рассмотрения всех вопросов, в отличие от очень многих в Европе, которые в своем ослеплении антироссийском перечеркивают этот подход и отрицают очевидные вещи», — добавил заместитель министра иностранных дел.

Оказавшийся в открытом доступе рамочный план США по урегулированию украинского кризиса предусматривал отказ от вступления Украины в НАТО и размещения на ее территории войск других стран в обмен на гарантии безопасности, а также принятие закона о государственном статусе русского языка.

Кроме того, Киев обязывали вывести войска с территории Донбасса и прекратить огонь на линии соприкосновения на других участках фронта.