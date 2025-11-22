Рябков допустил проведение новой встречи Путина и Трампа
Рябков: вопрос о следующем контакте Путина и Трампа стоит на повестке дня
Вопрос о следующем контакте президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа находится на повестке дня, нужно обеспечить его содержательное наполнение. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, его слова привел журнал «Международная жизнь».
«Мы не можем позволить отойти от рамок, согласованных лидерами в Анкоридже. Американцы хорошо понимают наш подход. Мы на всех уровнях и по разным линиям неоднократно излагали логику, которая стоит за ним. Видим, что продолжаются поиски пути вперед», — сказал дипломат.
Рябков добавил, что российская сторона рассчитывает на необходимые усилия администрации США, чтобы предпосылки для контакта глав государств «вызрели». По его словам, он не может быть нерезультативным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, встреча лидеров стран пройдет, когда для этого будут выполнены условия.