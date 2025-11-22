Рябков допустил проведение новой встречи Путина и Трампа

Рябков: вопрос о следующем контакте Путина и Трампа стоит на повестке дня

Вопрос о следующем контакте президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа находится на повестке дня, нужно обеспечить его содержательное наполнение. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, его слова привел журнал «Международная жизнь» .

«Мы не можем позволить отойти от рамок, согласованных лидерами в Анкоридже. Американцы хорошо понимают наш подход. Мы на всех уровнях и по разным линиям неоднократно излагали логику, которая стоит за ним. Видим, что продолжаются поиски пути вперед», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что российская сторона рассчитывает на необходимые усилия администрации США, чтобы предпосылки для контакта глав государств «вызрели». По его словам, он не может быть нерезультативным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, встреча лидеров стран пройдет, когда для этого будут выполнены условия.