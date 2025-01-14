Рябков допустил возобновление диалога России и США после инаугурации Трампа

Россия готова к возобновлению контактов с США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, которая пройдет 20 января. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков

«Это зависит от американской стороны, президент России неоднократно на эту тему высказывался, и, конечно, готовность Москвы к такого рода контактам имеется», — заявил Рябков, отвечая на вопрос о возможности переговоров Путина и Трампа.

Он подчеркнул, что имеет в виду проведение переговоров на самом высоком уровне.

Президент США за последние дни несколько раз заявил о своей готовности к переговорам с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что для организации диалога сначала ему нужно официально вступить в должность главы государства. Трамп добавил, что встреча с российским лидером является для него приоритетной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о возможной организации переговоров Путина и Трампа. Он подчеркнул, что контакты между двумя странами сохранились, как по военной, так и по дипломатической линии, но они носят технический характер.