Режим повышенной готовности ввели в Пензенской области

В Пензенской области ввели режим повышенной готовности, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Олег Мельниченко.

«Он будет действовать вплоть до моего особого распоряжения», — добавил он.

На прошлой неделе в регионе ввели ограничения на продажу топлива: теперь бензин и дизельное топливо продают только в баки. При этом Мельниченко отметил, что резервы бензина почти такие же, как были в прошлом году, а в июле производство должно превысить июньские показатели.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей полуострова запастись терпением. По его словам, власти делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия топливного кризиса, но в ближайшее время большие запасы бензина в продажу не поступят.