«Прошу набраться терпения». Аксенов описал ситуацию с топливом в Крыму

В Крыму власти активно занимаются ликвидацией последствий топливного кризиса, населению необходимо запастись терпением. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов .

По его словам, большие объемы бензина в ближайшее время в продажу точно не поступят.

«Продолжается работа по ликвидации топливного кризиса. Прошу набраться терпения», — написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что изменений в работе общественного транспорта, как и коммунальных служб, не будет.

«Вижу поступающие каждый день сообщения граждан, где не вышли на маршруты автобусы или троллейбусы, реагирую на все. Эту проблему в режиме ручного управления решим», — заключил он.

Отпуск бензина на автозаправочных станциях в Крыму прекратили с 21 июня, сообщал Аксенов. Топливо нельзя купить в том числе по талонам для физических и юридических лиц.