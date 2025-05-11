Релокантам пригрозили арестом имущества за антироссийскую пропаганду

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение нового законопроекта, направленного на усиление административной ответственности для россиян, которые сбежали за границу и действуют против интересов страны. Об этом он написал в Telegram-канале .

«На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей», — уточнил Володин.

Он добавил, что речь идет о пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики, дискредитации армии России, распространении фейков.

Председатель Госдумы обратил внимание, что будет предусмотрен и арест имущества релокантов, которые занимаются за рубежом антироссийской пропагандой.

Ранее Володин пригрозил покинувшим Россию новым законопроектом, который запретит им получать доход от сдачи в аренду имущества, оставшегося на родине.