Релокантам пригрозили арестом имущества за антироссийскую пропаганду
Володин пообещал арестовать имущество релокантов за антироссийскую пропаганду
Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение нового законопроекта, направленного на усиление административной ответственности для россиян, которые сбежали за границу и действуют против интересов страны. Об этом он написал в Telegram-канале.
«На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей», — уточнил Володин.
Он добавил, что речь идет о пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики, дискредитации армии России, распространении фейков.
Председатель Госдумы обратил внимание, что будет предусмотрен и арест имущества релокантов, которые занимаются за рубежом антироссийской пропагандой.
Ранее Володин пригрозил покинувшим Россию новым законопроектом, который запретит им получать доход от сдачи в аренду имущества, оставшегося на родине.