В Госдуме занялись разработкой новых ограничений для иноагентов и релокантов

В ГД разрабатывают ограничения на выплаты иноагентам по авторским правам

В Госдуме начали прорабатывать новый законопроект, регулирующий выплаты иноагентам по авторским и смежным правам, сообщил в своем Telegram спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, рассматривать документ, возможно, могут начать уже на следующей неделе.

Этот законопроект предполагает введение особого порядка выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Как уточнил Володин, любые доходы иноагентов от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет для них обязательным.

«Получать денежные средства иным способом для них запрещено будет запрещено. За счет нашей страны не должны обогащаться те, кто оскорбляет граждан России и разрушает страну», — написал политик.

Володин добавил, что для уехавших за рубеж, но не признанных иноагентами, также проработают меры, которые перекроют им доступ к средствам. Они позволят прекратить обогащение эти лиц за счет недвижимого и движимого имущества на территории страны.

Ранее Госдума одобрила запрет участия в выборах кандидатам-иноагентам.