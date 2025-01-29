Реестр Register of Damage for Ukraine признали нежелательным в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность нидерландской международной организации Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Организацию включили в список из-за того, что ее материалы оспаривают принадлежность новых регионов России, дискредитируют российскую армию и выражают поддержку киевскому режиму.

«Ее деятельность направлена на нарушение территориальной целостности нашей страны, подрыв экономических основ государства, дестабилизацию социально-политической обстановки», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Всего, по словам замначальника управления надзорного ведомства Алексея Жафярова, в списке нежелательных уже более 200 иностранных неправительственных организаций.