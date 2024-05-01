«Редкостные мрази». Захарова раскритиковала переговоры ЕС и Украины о выдаче беженцев | 360°

Власть 01 мая 2024, 01:26 «Редкостные мрази». Захарова раскритиковала переговоры ЕС и Украины о выдаче беженцев Захарова раскритиковала планы ЕС сдать украинских беженцев киевскому режиму РИА «Новости»

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Переговоры между Евросоюзом и Украиной по поводу выдачи беженцев для их последующей мобилизации уже начались. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эмигранты при возвращении на родину попадут в кровавую мясорубку.

«Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», — сказала дипломат.

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Таким образом она прокомментировала высказывание министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, который заявил, что ЕС планирует принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста, перебравшихся в Европу.

Ранее Захарова напомнила, что Россия еще в 2022 году подтвердила, что готова к мирным переговорам по Украине. Таким образом она ответила на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, выразившего надежду на диалог с Россией для урегулирования конфликта.