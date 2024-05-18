Развожаев предупредил севастопольцев об учебных стрельбах | 360°

Власть 18 мая 2024, 20:39 Развожаев предупредил севастопольцев об учебных стрельбах Глава Севастополя Развожаев: 18 мая флот проведет противодиверсионные учения РИА «Новости»

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Противодиверсионные учения со стрельбами пройдут в Севастополе вечером в субботу. Об этом горожан в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.

«Ориентировочно до 20:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес и Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — сообщил глава города.

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Развожаев отметил, что в Севастополе все спокойно.

В ночь на 17 мая Украина провела массированную атаку на Севастополь. Минобороны сообщило, что российские системы ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над территорией города. Обломки БПЛА в Севастополе повредили подстанцию.