Развожаев предупредил севастопольцев об учебных стрельбах | 360°

18 мая 2024, 20:39
Развожаев предупредил севастопольцев об учебных стрельбах
Глава Севастополя Развожаев: 18 мая флот проведет противодиверсионные учения
Противодиверсионные учения со стрельбами пройдут в Севастополе вечером в субботу. Об этом горожан в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.
«Ориентировочно до 20:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес и Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — сообщил глава города.
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Развожаев отметил, что в Севастополе все спокойно.
В ночь на 17 мая Украина провела массированную атаку на Севастополь. Минобороны сообщило, что российские системы ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над территорией города. Обломки БПЛА в Севастополе повредили подстанцию.
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Украина
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