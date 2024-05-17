Жителей Севастополя предупредили об отключениях света после ночной атаки БПЛА | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 07:33 Жителей Севастополя предупредили об отключениях света после ночной атаки БПЛА Развожаев: в Севастополе ввели точечные отключения света Unsplash

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Обломки сбитых на юго-западе Крыма беспилотников упали на подстанцию «Севастополь». Из-за этого в городе произойдут точечные отключения электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света», — заявил он.

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По оценкам специалистов, на восстановление работы подстанции «Севастополь» потребуется около суток. Развожаев заявил, что коммунальные службы оповестят жителей о графике отключений.

В Севастополе отменили занятия в детсадах, школах и колледжах. Развожаев сообщил, что воспитатели останутся с детьми, которых уже привезли, до возвращения родителей.

Ночью силы ПВО уничтожили в Севастополе десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров, сообщал губернатор. Несколько дронов сбили стрелковым оружием.