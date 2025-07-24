Разочарован и возмущен: немецкие СМИ рассказали, что Путин думает о Трампе

Merkur.de: Путин разочарован, что у него не сложились отношения с Трампом

Президент России Владимир Путин разочарован и возмущен тем, что у него не сложились отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщило немецкое издание Merkur.de .

По мнению собеседника издания, российский лидер считает американского эмоциональным и впечатлительным человеком. При этом в Кремле считают, что раскол с Белым домом можно преодолеть, и хотят продолжить сближение.

«За 50 дней многое может произойти, и Путин это знает», — подчеркнул источник.

Трамп 14 июля на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте выдвинул ультиматум: если Россия не заключит мир с Украиной в течение 50 дней, США введут новые жесткие пошлины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления главы Белого дома серьезными и добавил, что необходимо время для их анализа.