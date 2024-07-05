В Кремле оценили позицию Орбана насчет Украины

Песков высоко оценил линию Орбана на сопоставление позиций России и Украины

Фото: РИА «Новости»

Можно высоко оценить твердую, понятную и последовательную линию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его попытки сопоставить позиции России и Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Он был в Киеве, сейчас он в Москве. Любопытно только, что он сказал, что все меньше становится стран, которые способны поговорить с обеими сторонами», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Также он отметил, что состав российской делегации на подобных переговорах определяет лично президент.

Песков рассказал, что помощник президента Владимир Мединский курирует весь массив наработок по переговорам с Украиной.

«Те старые стамбульские договоренности могли бы быть неким базисом для восстановления процесса», — допустил он.

Ранее сам Орбан заявил, что не вправе вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине от имени всего Евросоюза.

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