Раскрылись подробности согласования гарантий безопасности ЕС для Украины

Европейские союзники намерены в январе 2026 года завершить согласование гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По словам источника, президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает, что страны «коалиции желающих» уже в следующем месяце окончательно проработают параметры поддержки Украины на период после возможного прекращения огня. Представитель французской стороны отметил, что украинская, европейская и американская позиции по этому вопросу в целом согласованы, и теперь ожидается «четкий ответ» со стороны России.

Предполагается, что в рамках гарантий будут зафиксированы конкретные механизмы и порядок действий, которые должны дать Киеву ясное понимание формата и масштабов долгосрочной поддержки.

«Коалиция желающих» объединяет более 30 государств, в основном европейских, которые допускают участие в потенциальной миротворческой миссии на Украине. Предыдущая встреча участников коалиции состоялась 11 декабря — тогда стороны также обсуждали возможные гарантии безопасности после завершения конфликта.