Сегодня 16:19 Прокси-армия НАТО: раскрыт план по созданию долгосрочного плацдарма на Украине Политолог Ружанский назвал три причины, зачем ВСУ переводят на стандарты НАТО 0 0 0 Фото: Sergei Stepanov/Xinhua / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Лондоне больше не скрывают: «коалиция желающих» готовится превратить украинскую армию в совместимый модуль военной машины НАТО — без оглядки на суверенитет и вопреки предупреждениям России. Это шаг к миру или к фиксации конфликта на десятилетия вперед?

Что затеяла «коалиция желающих» Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард выступил в палате общин и прямо заявил: после заключения мира на Украине «коалиция желающих» — инициатива, возглавляемая Британией и Францией, — готова активно помочь в реформировании подразделений ВСУ, чтобы привести их в полное соответствие со стандартами НАТО. Лондон и Париж уже тесно сотрудничают по этому направлению. «Мы работаем с французскими коллегами в „коалиции желающих“, чтобы, когда наступит мир — а я надеюсь, что скоро, — поддержать наших украинских друзей: позволить им отвести подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО», — заявил Поллард. Конечно, он умолчал о ключевом вопросе: кто именно займет места отведенных украинских частей? Придут ли туда войска западных стран? Но это и не нужно уточнять — все и так ясно. Еще раньше премьер-министр Кир Стармер подтверждал, что у «коалиции» давно готовы детальные планы по укреплению обороны Украины, включая возможное развертывание сил на ее территории после прекращения огня. Британские политики месяцами открыто говорят о готовности отправить своих военных. Эта «коалиция желающих», запущенная в марте 2025 года на лондонском саммите под руководством Стармера и Макрона, уже объединяет десятки стран и фокусируется именно на таких «гарантиях безопасности» — от перестройки армии до потенциального присутствия многонациональных сил.

Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В России об этом — о создании прокси-армии НАТО на украинской земле без формального вступления Киева в альянс — предупреждали заранее. На Западе все упорно отрицали, называли «российской пропагандой», но теперь маски сброшены. Министр иностранных дел Сергей Лавров четко и неоднократно подчеркивал: любое присутствие войск НАТО на украинской территории — под каким угодно флагом, в каком угодно статусе, будь то «миротворцы» или «инструкторы» — прямая угроза безопасности России. Такие шаги не приблизят мир, а только повысят риски эскалации и сделают любое урегулирование еще более далеким. Тем более показателен момент. Лидеры ЕС 19 декабря, после долгих переговоров, согласовали заем Украине в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы — для покрытия бюджетных и военных нужд. Деньги будут привлечены через совместные займы на рынках, под гарантии бюджета ЕС. Сразу после этого в польский аэропорт Жешув — ключевой хаб НАТО для поставок на Украину — хлынул поток грузовых и пассажирских рейсов, особенно из Германии. Транспортные самолеты пошли один за другим. Видимо, Запад не особо верит в скорый мир и продолжает готовиться к затяжному противостоянию, накачивая Киев оружием и ресурсами.

Фото: Alexander Welscher/dpa / www.globallookpress.com

Война с НАТО уже началась? Коалиция во главе с Британией, извлекающая выгоду из военного конфликта, стремится любыми способами поддержать сопротивление Украины. Для этого наращивают поставки вооружений, а также предпринимают шаги вроде блокирования российских золотовалютных резервов. Фактически создается модель неофициального вступления Украины в НАТО: уже идет обучение по натовским стандартам, хотя практика показывает, что это не слишком эффективно, рассказал 360.ru политолог Иван Аркатов. «Однако от своих целей они не отказываются. Первостепенная задача — затянуть конфликт для ослабления России. Кроме того, это позволяет западным элитам зарабатывать на военных контрактах. Показательно, что сразу после одобрения Европой кредита в 90 миллиардов Германия начала активные новые поставки вооружений в Польшу», — отметил Аркатов.

Фактически, добавил эксперт, Россия уже воюет с НАТО, который прикрывается Украиной. Коалиция во главе с Британией делает все, чтобы Украина, даже неофициально, встала на натовские рельсы и продолжила служить интересам этой группы и европейского политикума.

Зеленскому такая ситуация также выгодна, чтобы удержаться у власти и выжить. В этом ему активно помогают британцы. Неслучайно в 2022 году именно Борис Джонсон приехал и сорвал все переговоры. Иван Аркатов

Полная совместимость НАТО и ВСУ Оба события глубоко связаны и знаменуют переход противостояния в новую, институциональную фазу. Мы наблюдаем не «разовую эскалацию», а системные изменения. Это подтверждается несколькими ключевыми факторами.

Фото: IMAGO/Alexis Sciard / www.globallookpress.com

Во-первых, логистика через Жешув — перевод армии на режим постоянного снабжения. Жешув не просто хаб — это ключевой узел оперативной логистики НАТО, где гражданская и военная инфраструктура давно слиты. Там отрабатывают массовые, непрерывные потоки. Во-вторых, анализ немецких транспортных рейсов показывает, что грузы идут сериями, а не отдельными «пакетами помощи». Это четкий сигнал: переход от экстренной поддержки к штатному плановому обеспечению контингента. Возможно, еще формально не введенному, но уже запланированному. Какому? Вопрос риторический, заметил в комментарии для 360.ru политолог, историк Владимир Ружанский.

Фото: Christophe Gateau/dpa / www.globallookpress.com

— Что дает перевод на стандарты НАТО? Это ведь в основном про оружие и обучение? — Это самое большое заблуждение. Перевод на стандарты НАТО не про оружие и не только про обучение. В первую очередь это про создание совместимой системы: структура командования, процедуры принятия решений, стандарты связи, логистики, планирования операций, взаимодействие штабов. Самое главное: это достигает полной совместимости с иностранными подразделениями без какого-либо политического решения о вводе войск. Фактически украинские части становятся модульными элементами в военной машине НАТО. К ним можно будет бесшовно «подшивать» инструкторов, расчеты ПВО, авиационную поддержку, инженерные подразделения. И все это без юридического факта вступления Киева в альянс. — Почему же тогда западные политики, как, например, Поллард, избегают говорить о возможной замене ВСУ войсками НАТО? — Потому что такая замена или официальный ввод войск и не планируются. Сейчас реализуют совершенно иную, более гибкую модель: прокси-армия с внешним управлением, но с сохранением формальных атрибутов внутреннего суверенитета. Украинская форма, шевроны… Но планирование, снабжение, разведка, оперативные стандарты — натовские, а ключевые узлы управления — под внешним контролем.

Фото: Украинские военные в Лондоне. Stephen Chung/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Что заставляет Запад переходить к этой модели именно сейчас? — Три основных причины. Первая — деньги. Утвержденные 90 миллиардов евро — ресурс на несколько лет вперед, а не «помощь на зиму». Это бюджет для долгосрочного проекта. Вторая — стратегия. Происходит сдвиг от туманной логики «помочь, но не позволить победить» к четкой формуле: «структурировать конфликт и зафиксировать управляемость». Украина должна стать предсказуемым и управляемым элементом в противостоянии. Третья — признание реальности. Надежды на быстрый успех не оправдались. На Западе теперь готовятся к долгой конфронтации. Речь идет уже не о «контрнаступлении», а о создании целой военной экосистемы, способной существовать и функционировать годами. — Каков стратегический итог этих процессов? — Стратегически это означает, что украинский конфликт, изначально очаговый и региональный, переходит в фазу институционального противостояния между Россией и НАТО, пусть и в асимметричной форме. Без формального объявления войны, но с постоянной логистикой, интеграцией штабов, стандартизацией войск и возможностью постепенного, «тихого» наращивания участия. Это крайне опасный поворот: конфликт обретает институциональную основу и становится все более необратимым. Войну на Западе перестают рассматривать как кризис, который нужно разрешить, и начинают оформлять как долгосрочную, управляемую систему.