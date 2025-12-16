Генпрокуратура приняла такое решение еще 1 декабря.

Впервые полностью запретить работу телекомпании в России предложил в прошлом году депутат Василий Пискарев. Он объяснил, что немецкие журналисты проводят информационные диверсии и другие антироссийские медийные акции.

МИД России обвинил телекомпанию в искажении слов официального представителя ведомства Марии Захаровой. Журналисты заявили, что она якобы раскритиковала призывы посла в Москве Александера Ламбсдорфа к миру, хотя на самом деле дипломат имела в виду участие Германии в поставках летальных вооружений и поддержку госпереворота на Украине в 2014 году.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.