Работу телекомпании Deutsche Welle признали нежелательной в России
Немецкая телекомпания Deutsche Welle* пополнила перечень нежелательных организаций в России. Об этом свидетельствует перечень Минюста.
Генпрокуратура приняла такое решение еще 1 декабря.
Впервые полностью запретить работу телекомпании в России предложил в прошлом году депутат Василий Пискарев. Он объяснил, что немецкие журналисты проводят информационные диверсии и другие антироссийские медийные акции.
МИД России обвинил телекомпанию в искажении слов официального представителя ведомства Марии Захаровой. Журналисты заявили, что она якобы раскритиковала призывы посла в Москве Александера Ламбсдорфа к миру, хотя на самом деле дипломат имела в виду участие Германии в поставках летальных вооружений и поддержку госпереворота на Украине в 2014 году.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.