Работу телекомпании Deutsche Welle признали нежелательной в России

Немецкая телекомпания Deutsche Welle* пополнила перечень нежелательных организаций в России. Об этом свидетельствует перечень Минюста.

Генпрокуратура приняла такое решение еще 1 декабря.

Впервые полностью запретить работу телекомпании в России предложил в прошлом году депутат Василий Пискарев. Он объяснил, что немецкие журналисты проводят информационные диверсии и другие антироссийские медийные акции.

МИД России обвинил телекомпанию в искажении слов официального представителя ведомства Марии Захаровой. Журналисты заявили, что она якобы раскритиковала призывы посла в Москве Александера Ламбсдорфа к миру, хотя на самом деле дипломат имела в виду участие Германии в поставках летальных вооружений и поддержку госпереворота на Украине в 2014 году.

