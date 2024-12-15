«Ложь и манипуляции». Deutsche Welle переврали слова Захаровой в ответе на речь посла ФРГ
МИД РФ: Deutsche Welle открыто соврали, интерпретируя слова Захаровой
Немецкое издание Deutsche Welle* опубликовало заведомую ложь и манипуляции, пытаясь свалить проблемы «с больной головы на здоровую». Газета сообщила, что представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала посла ФРГ Александера Ламбсдорфа за призывы к миру. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Deutsche Welle переврали слова дипломата.
«Deutsche Welle* открыто врет: официальный представитель МИД России Захарова раскритиковала не „призывы посла Ламбсдорфа к миру“, а участие Берлина в организации государственного переворота 2014 года, поставки ФРГ летальных вооружений киевскому террористическому режиму», — написали в Telegram-канале министрества.
Также Захарова отметила прямую ответственность «коллективного Запада» за блокировку переговорного трека и гибель людей.
Немецкое издание, используя ложь и манипуляции, попыталось переложить ответственность за системные провалы Германии на политическом поприще. В МИД предложили сравнить тезисы Захаровой и фальшивку Deutsche Welle*.
* признано в России СМИ-иноагентом.