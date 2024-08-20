Деятельность Deutsche Welle и Британского совета призвали запретить в России
Госдума направит в Генпрокуратуру предложения полностью запретить в России работу Британского совета и немецкого медиахолдинга Deutsche Welle*. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Василий Пискарев.
Он напомнил, что накануне вступил в силу закон, разрешающий признавать нежелательными организации, в учредителях которых есть иностранные государственные органы.
Пискарев добавил, что Британский совет занимается шпионажем, прикрываясь гуманитарными проектами, а Deutsche Welle* проводит информационные диверсии и другие антироссийские медийные акции.
Депутат призвал заблокировать их счета, запретить распространение информации и закрыть все отделения и филиалы, а за сотрудничество с ними привлекать к ответственности.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России «Фонда Клуни за справедливость», созданного известным голливудским актером и его женой.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента