Деятельность Deutsche Welle и Британского совета призвали запретить в России

Госдума направит в Генпрокуратуру предложения полностью запретить в России работу Британского совета и немецкого медиахолдинга Deutsche Welle*. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Василий Пискарев.

Он напомнил, что накануне вступил в силу закон, разрешающий признавать нежелательными организации, в учредителях которых есть иностранные государственные органы.

Пискарев добавил, что Британский совет занимается шпионажем, прикрываясь гуманитарными проектами, а Deutsche Welle* проводит информационные диверсии и другие антироссийские медийные акции.

Депутат призвал заблокировать их счета, запретить распространение информации и закрыть все отделения и филиалы, а за сотрудничество с ними привлекать к ответственности.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России «Фонда Клуни за справедливость», созданного известным голливудским актером и его женой.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента