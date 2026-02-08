«Пытаемся убедить». Захарова рассказала, какую мысль Россия хочет донести до Израиля
Захарова назвала уничтожение памятников солдатам фактором роста антисемитизма
Россия пытается донести до Израиля, что уничтожение памятников советским солдатам, остановивших Холокост, — это фактор, который указывает на рост антисемитизма в Европе. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе», — отметила Захарова.
Весной прошлого года на Таллинском военном кладбище уничтожили монументы советским солдатам. Очередной акт государственного вандализма случился 2 апреля, на фоне чествования легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым в Эстонии воздвигаются памятники.
В сентября 2025 года в Германии разгорелся антисемитский скандал. Владелец одного из магазинов разместил на витрине провокационную надпись: «Евреям вход сюда запрещен! Ничего личного, это не антисемитизм, просто не выношу вас».