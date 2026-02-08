Россия пытается донести до Израиля, что уничтожение памятников советским солдатам, остановивших Холокост, — это фактор, который указывает на рост антисемитизма в Европе. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе», — отметила Захарова.

Весной прошлого года на Таллинском военном кладбище уничтожили монументы советским солдатам. Очередной акт государственного вандализма случился 2 апреля, на фоне чествования легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым в Эстонии воздвигаются памятники.

В сентября 2025 года в Германии разгорелся антисемитский скандал. Владелец одного из магазинов разместил на витрине провокационную надпись: «Евреям вход сюда запрещен! Ничего личного, это не антисемитизм, просто не выношу вас».