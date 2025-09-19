«Евреям вход воспрещен». В Германии на витрине магазина повесили неожиданную табличку
В Германии на витрине магазина повесили табличку «Евреям вход воспрещен»
Антисемитский скандал разгорелся в немецком городе Фленсбург, где владелец одного из магазинов разместил на витрине провокационную надпись. Сюжет об этом выпустила телерадиокомпания NDR.
Мужчина наклеил надпись «Евреям вход сюда запрещен! Ничего личного, это не антисемитизм, просто не выношу вас». В комментарии телеканалу владелец магазина подчеркнул, что это высказывание вызвано разочарованием событиями, происходящими в секторе Газа.
Он отметил, что не ожидал такого сильного общественного резонанса. По указанию полиции владелец магазина снял табличку. Прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в разжигании межнациональной розни.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил войну всем формам антисемитизма в стране. Он заявил, что светлое будущее Германии невозможно представить без еврейского народа.