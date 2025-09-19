«Евреям вход воспрещен». В Германии на витрине магазина повесили неожиданную табличку

Антисемитский скандал разгорелся в немецком городе Фленсбург, где владелец одного из магазинов разместил на витрине провокационную надпись. Сюжет об этом выпустила телерадиокомпания NDR .

Мужчина наклеил надпись «Евреям вход сюда запрещен! Ничего личного, это не антисемитизм, просто не выношу вас». В комментарии телеканалу владелец магазина подчеркнул, что это высказывание вызвано разочарованием событиями, происходящими в секторе Газа.

Он отметил, что не ожидал такого сильного общественного резонанса. По указанию полиции владелец магазина снял табличку. Прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в разжигании межнациональной розни.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил войну всем формам антисемитизма в стране. Он заявил, что светлое будущее Германии невозможно представить без еврейского народа.