Посольство в Эстонии сообщило об уничтожении советского памятника в Таллине

Сотрудники Эстонского военного музея под контролем его директора уничтожили монументы советским солдатам на Таллинском военном кладбище. Об этом сообщили в посольстве России в республике.

По данным дипмиссии, очередной акт государственного вандализма случился 2 апреля.

«С негодованием констатируем неприемлемость продолжающейся политики эстонских властей по осквернению мест упокоения советских военнослужащих, отдавших свои жизни за освобождение республики от нацистских захватчиков», — написали дипломаты.

Они добавили, что подобные кощунственные действия повторяются на фоне чествования легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым в Эстонии воздвигаются памятники. Такие шаги свидетельствуют о стремлении местных властей пересмотреть итоги Второй мировой войны.

Посольство призвало эстонское руководство прекратить надругательства над могилами солдат, спасших мир от «коричневой чумы».

Несмотря на попытки эстонских властей переписать историю, многие жители страны чтят память советских воинов-освободителей, рассказал ранее временный поверенный в делах России в республике Ленар Салимуллин.