Путину рассказали об очередном оскорблении со стороны Байдена

Агрессивные высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес российского коллеги не красили его как политика. Президент Владимир Путин проигнорирует оскорбление, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, мы ему успели это рассказать. <…> Конечно, такая агрессивная лексика в отношении нашего главы государства, скорее, не красит главу американского государства. Путин на это не реагирует и не будет реагировать», — привело его слова РИА «Новости».

В Кремле, по словам Пескова, не поняли, что именно имел ввиду Байден, особенно говоря о 40-летнем знакомстве с Путиным.

Пресс-секретарь президента заявил, что, если проанализировать, чем будущий президент России занимался в те годы, можно сделать «глубокие аналитические выводы» об обстоятельствах их встречи. Он уверен, что когда-нибудь журналисты спросят лидера США об этом.

Байден оскорбил Путина в интервью ABC. Он назвал российского президента диктатором и заявил, что тот давно его беспокоит.