Байден снова резко высказался о Путине

Байден назвал Путина непорядочным человеком, которого знает 40 лет

Фото: РИА «Новости»

Президент США Джо Байден в очередной раз нелестно высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина, назвав его «диктатором». Свое мнение глава Белого дома озвучил в интервью телеканалу ABC News.

Американский лидер заявил, что знает Путина уже более 40 лет.

«Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор и изо всех сил пытается удержать свою страну вместе, продолжая при этом наступление», — сказал он.

Байден произнес это в ответ на слова Путина о том, что поставки Украине высокоточного оружия для нанесения ударов по территории РФ являются прямым участием в конфликте.

По словам американского лидера, власти США не дают ВСУ оружие для ударов по Москве. Его разрешили использовать вблизи Харьковской области, уточнил Байден.

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