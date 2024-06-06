Байден снова резко высказался о Путине

Президент США Джо Байден в очередной раз нелестно высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина, назвав его «диктатором». Свое мнение глава Белого дома озвучил в интервью телеканалу ABC News.

Американский лидер заявил, что знает Путина уже более 40 лет.

«Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор и изо всех сил пытается удержать свою страну вместе, продолжая при этом наступление», — сказал он.

Байден произнес это в ответ на слова Путина о том, что поставки Украине высокоточного оружия для нанесения ударов по территории РФ являются прямым участием в конфликте.

По словам американского лидера, власти США не дают ВСУ оружие для ударов по Москве. Его разрешили использовать вблизи Харьковской области, уточнил Байден.