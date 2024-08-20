Путина в Чечне встретил Кадыров

Президент Владимир Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа. В аэропорту Грозного его встретил глава республики Рамзан Кадыров, сообщило РИА «Новости» .

«В тот же день Путин посетил еще два северокавказских региона — Кабардино-Балкарию и Северную Осетию», — уточнили авторы публикации.

Журналист Павел Зарубин показал в своем Telegram-канале, как кортеж Путина мчит по улицам сияющего Грозного.