Путина в Чечне встретил Кадыров

Президент Владимир Путин прибыл в Чечню

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа. В аэропорту Грозного его встретил глава республики Рамзан Кадыров, сообщило РИА «Новости».

«В тот же день Путин посетил еще два северокавказских региона — Кабардино-Балкарию и Северную Осетию», — уточнили авторы публикации.

Журналист Павел Зарубин показал в своем Telegram-канале, как кортеж Путина мчит по улицам сияющего Грозного.

Кадыров в своем Telegram-канале написал, что в рамках визита Путина запланирована насыщенная программа.

Последний раз Путин приезжал в Чечню в декабре 2011 года, когда занимал пост председателя правительства России, напомнил «Интерфакс». При этом Кадыров неоднократно приглашал Путина посмотреть, как развивается республика.

Ранее Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане. В этом году трагедии исполнится 20 лет, сообщил RT. До этого президент посетил кладбище «Город ангелов» и возложил цветы у мемориала в школе № 1.

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