Путина в Чечне встретил Кадыров

Президент Владимир Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа. В аэропорту Грозного его встретил глава республики Рамзан Кадыров, сообщило РИА «Новости».
«В тот же день Путин посетил еще два северокавказских региона — Кабардино-Балкарию и Северную Осетию», — уточнили авторы публикации.
Журналист Павел Зарубин показал в своем Telegram-канале, как кортеж Путина мчит по улицам сияющего Грозного.
Кадыров в своем Telegram-канале написал, что в рамках визита Путина запланирована насыщенная программа.
Последний раз Путин приезжал в Чечню в декабре 2011 года, когда занимал пост председателя правительства России, напомнил «Интерфакс». При этом Кадыров неоднократно приглашал Путина посмотреть, как развивается республика.