Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане

Президент Владимир Путин, приехав в Беслан, встретился с матерями жертв теракта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В этом году трагедии исполнится 20 лет.

До этого российский лидер посетил кладбище «Город ангелов» и мемориал на базе школы № 1, возложив туда цветы. Его сопровождали полпред в СКФО Юрий Чайка, глава Северной Осетии Сергей Меняйло и руководитель Правобережного района Сослан Фраев, у которого во время теракта погибли мать и брат.

Кроме того, Путин осмотрел центр развития способностей детей «Альтаир», открытый в Беслане в 2022 году.

Террористический акт в Беслане произошел 1–3 сентября 2004 года. Вооруженные террористы захватили в заложники больше тысячи детей и их близких в школе № 1 и удерживали двое суток. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.