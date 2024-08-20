Путин возложил цветы к «Древу скорби» в Беслане

Путин прилетел в Беслан и посетил захваченную террористами в 2004 году школу

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин приехал в Беслан с рабочим визитом. Он посетил мемориальное кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта в школе № 1 в 2004 году, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин возложил цветы к монументу «Древо скорби», установленному в память о погибших заложниках.

Он также возложил букет красных роз к памятнику бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», которые погибли во время штурма.

Президент зашел в школу № 1, в спортзале которой на протяжении трех суток боевики удерживали свыше 1,2 тысячи заложников.

Образовательное учреждение стало мемориальным комплексом. В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента трагедии.

Ранее общественники движения «Высший совет осетин» обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием привлечь к ответу Артемия Лебедева после его слов о «Матерях Беслана». Дизайнер заявил, что подобные организации спекулируют на трагедии.

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