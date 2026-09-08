Ушаков: Путин сказал Трампу об отсутствии агрессии к Европе у России

Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении европейских стран. В этом президент Владимир Путин заверил американского коллегу Дональда Трампа в телефонном разговоре, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», — процитировало дипломата РИА «Новости».

По словам Ушакова, спекуляции о российской угрозе используются Евросоюзом как прикрытие для наращивания военной поддержки Киева и увеличения собственных оборонных расходов.

Ранее об этом также заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отмечал, что пропаганда мифа о том, что Россия якобы несет опасность для европейских стран, нужна для сбора денег с населения на оборону.

Песков подчеркивал, что предпосылок для налаживания отношений между Европой и Россией пока нет из-за враждебного настроя лидеров ЕС.