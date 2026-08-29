В Кремле не увидели оснований для улучшения отношений Москвы и Европы
Песков заявил о враждебном настрое европейских политиков к России
Предпосылок для потепления в отношениях России и Европы пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что нынешние европейские политики настроены враждебно и подтверждают это действиями.
По его словам, страны Европы наращивают военный потенциал, направляя его против России, и фактически участвуют в боевых действиях.
«Нам надо отдавать себе в этом отчет. Нам надо, безусловно, оставаться открытыми для выстраивания отношений, и мы действительно сохраняем свою открытость, но прекрасно понимать, с кем мы имеем дело», — сказал Песков.
Ранее осложнились и отношения между странами Евросоюза: вопрос о запрете виз для россиян и введении санкций разделил государства на два лагеря. Одна часть настроена скептически, а другая требует более жестких условий.