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    В Кремле не увидели оснований для улучшения отношений Москвы и Европы

    Песков заявил о враждебном настрое европейских политиков к России

    Фото: РИА «Новости»

    Предпосылок для потепления в отношениях России и Европы пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что нынешние европейские политики настроены враждебно и подтверждают это действиями.

    По его словам, страны Европы наращивают военный потенциал, направляя его против России, и фактически участвуют в боевых действиях.

    «Нам надо отдавать себе в этом отчет. Нам надо, безусловно, оставаться открытыми для выстраивания отношений, и мы действительно сохраняем свою открытость, но прекрасно понимать, с кем мы имеем дело», — сказал Песков.

    Ранее осложнились и отношения между странами Евросоюза: вопрос о запрете виз для россиян и введении санкций разделил государства на два лагеря. Одна часть настроена скептически, а другая требует более жестких условий.