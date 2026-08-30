Песков: политики ЕС называют Россию врагом для сбора денег с людей на оборону

Оставшиеся без военной поддержки США европейские политики начали пропагандировать миф о российской угрозе, чтобы собрать больше денег с населения на оборону. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что раньше безопасность Европы обеспечивали США. Но администрация нового американского президента Дональда Трампа ясно дала понять, что странам Старого Света нужно рассчитывать только на себя.

«Европейцы, лишившись очень дешевого американского зонтика в области безопасности, строят сейчас свою оборонную идентичность. Это стоит очень больших денег. Для этого нужно выводить своих налогоплательщиков из зоны комфорта, заставляя их платить больше», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что избирателям не понравился рост расходов, поэтому политики и придумали врага в лице России, которым сейчас прикрываются, чтобы получить как можно больше денег.

Песков подчеркнул, что за этим мифом никто не видит истинных целей России.

«Для нас приоритетом является решение тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией. Это задача номер один. А также выстраивание новой архитектуры безопасности на нашем собственном континенте, на европейском континенте», — подытожил представитель Кремля.

В минувшую среду, 26 августа, новое правительство Венгрии опубликовало директивы внешней политики, которые делегация страны представит на осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В документах Россию назвали потенциальной угрозой для Венгрии, Европы и всего мирового порядка.