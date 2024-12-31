Путин заслушал доклады о ходе спецоперации и поздравил бойцов с Новым годом

Президент России Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Валерием Герасимовым и командирами группировок войск, действующих в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Там пояснили, что военные доложили главе государства о последних изменениях в зоне спецоперации, а после президент поздравил всех бойцов с наступающим Новым годом.

«Путин заслушал доклады начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова, а также командующих группировками войск о ходе продвижения специальной военной операции», — заявили в пресс-службе.

В Кремле добавили, что также глава государства обратился со словами благодарности за службу ко всем участникам встречи, тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции.

Большая часть российских регионов уже посмотрела новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Глава государства, поздравляя жителей страны с наступлением 2025 года, отметил, что Россия дала ответ на самые сложные вызовы, которые перед ней стояли, чем можно гордиться. Но впереди еще много работы, которые предстоит сделать. Также президент пожелал благополучия и процветания каждому дому, каждой семье и всей России.