Путин запланировал встречу с Си Цзиньпином на саммите ШОС в Астане

«Россия 1»: Путин поедет на саммит ШОС и может встретиться с Си Цзиньпином

Президент Владимир Путин 3–4 июля полетит в Астану на саммит ШОС и, вероятно, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия».

На следующей неделе у Путина также запланированы рабочие встречи в Москве. С кем именно, не уточняется.

Скорая встреча президента России с Эрдоганом аносировалась не раз. О том, что это произойдет «в ближайшей перспективе», заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Позже о том, что мероприятие состоится именно в Астане, информировал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Си Цзиньпин посетит Казахстан 2–4 июля по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.