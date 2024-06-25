Путин и Эрдоган встретятся в ближайшие дни

Глава МИД Турции Фидан: в ближайшие дни состоится встреча Путина и Эрдогана

Фото: РИА «Новости»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным в Астане. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан в беседе с телеканалом Habertürk.

«Мы ждем визита господина Путина в Турцию. Приглашения от господина президента были, они открыты. У них [в РФ] и у нас [в Турции] был избирательный процесс. Я думаю, что эти вопросы будут обсуждаться в ближайшие дни», — заявил он.

О скорой встрече Путина и Эрдогана ранее сообщил и представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, визит главы государства в Турцию пока не произошел, потому что у лидеров обеих стран не получается совместить свои рабочие графики. Пресс-секретарь президента отметил, что контакты между двумя государствами будут «продолжаться на высшем уровне».

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