Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана

Песков: Путин и Эрдоган встретятся, когда появится возможность

Президент России Владимир Путин проведет встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, когда такая возможность появится у обеих сторон. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, визит Путина в Турцию пока не произошел, потому что не удается совместить графики лидеров государств.

«Путин и Эрдоган проведут встречу, когда появится такая возможность. Уже в ближайшей перспективе контакты России и Турции будут продолжаться на высшем уровне», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что Эрдоган отстаивает интересы Турции, что импонирует России в экономическом плане, а трудности не смогут остановить диалог сторон.

Помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявлял, что визит президента в Турцию остается одним из внешнеполитических приоритетов страны.