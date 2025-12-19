Путин заявил росте промышленности и увеличении объемов сельского хозяйства

Российские промышленные предприятия по итогам 2025 года увеличили объем производства на 1%. Также нарастили объемы выпускаемой продукции отечественные сельскохозяйственные предприятия. Об этом в ходе совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«Промышленное производство выросло тоже на 1%, а вот обрабатывающая промышленность — на 3,1%», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

Глава государства подчеркнул, что эти показатели ниже, чем в прошлом году, и назвал это необходимой мерой.

«Снижение темпов экономического роста — это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей», — заявил Путин.

При этом президент отметил, что российские работодатели сохранили темпы повышения реальной заработной платы, которые остались довольно хорошими.

«Реальная заработная плата — то есть за вычетом инфляции — составит 4,5%», — добавил Путин.

В ходе своего выступления президент России подчеркнул, что действующие санкции не помешали новосибирским ученым достроить Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ).