Россия достроила Сибирский кольцевой источник фотонов, несмотря на санкции. Об этом заявил президент Владимир Путин на «Итогах года».

«Это действительно большой успех. Почему? Потому что это дает возможность проводить исследования не только фундаментального характера, но и прикладного одновременно», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что подобная установка была в Москве. Новые установки будут создаваться и в других городах. Президент добавил, что постарается приехать в Новосибирск на запуск установки.

Весной телеканал RT писал, как российские математики научились взламывать протокол квантовой связи, чтобы предотвращать атаки на банковские и другие защищенные сети.