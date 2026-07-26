Путин поздравил россиян с Днем ВМФ

Президент России Владимир Путин поздравил Россиян с Днем Военно-морского Флота и поблагодарил военных моряков за службу. Поздравление опубликовали на сайте Кремля.

«Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры, уважаемые граждане России, сегодня наша страна чествует свой доблестный военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу. Благодарю всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи нашей страны», — отметил глава государства в видеообращении.

Путин подчеркнул, что ВМФ РФ «в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы».

В начале июля в Желтом море прошли морские российско-китайские учения «Морское взаимодействие». Участники отрабатывали маневры при спасении в океане, а также тактику борьбы с противником при помощи безэкипажных катеров и БПЛА.