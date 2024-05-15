Путин заявил о стремлении России к мирному урегулированию кризиса на Украине | 360°

15 мая 2024, 02:52
Путин заявил о стремлении России к мирному урегулированию кризиса на Украине
Путин: Россия хочет всеобъемлющего и справедливого урегулирования на Украине
Россия не отказывалась от переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству «Синьхуа», опубликованном на официальном сайте Кремля.
По словам главы государства, Россия хочет добиться урегулирования конфликта на Украине мирными средствами на основе всеобъемлющих, устойчивых и справедливых принципов.
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Российский лидер также подчеркнул, что украинские власти вместо подписания мирного соглашения неожиданно заявили о прекращении переговоров.
При этом украинская сторона сама призналась в том, что на такое решение их толкнул Запад, который пытается добиться стратегического поражения России.
«Мы от переговоров никогда не отказывались», — сказал Путин.
Также российский лидер объяснил, почему первый визит после его инаугурации он совершит в КНР. По его словам, причиной этого выбора стал беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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