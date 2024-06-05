Путин заявил о причастности Запада к ударам по России

Путин обвинил США и Великобританию в причастности к ударам по России

Поставившие украинским военным оружие США и Великобритания стали непосредственными участниками ударов по российской территории. Определить, какая страна стоит за очередным обстрелом, можно от вида используемых вооружений. Об этом в беседе с руководителями международных информационных агентств заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что любое дальнобойное оружие для нанесения удара должно получить полетное задание. Но задавать его может только тот, кто его поставил.

«Если это атака, значит, это делает Пентагон, если Storm Shadow, значит делают британцы», — заявил Путин.

В ходе ответов на вопросы президент России подчеркнул, что цели для обстрелов российской территории выбирает не командование украинских сил, а работающие с ними западные советники.

Путин добавил что Россия расценивает удары по своей территории с участием западных стран, как втягивание в войну и оставляет за собой право на аналогичный ответ.