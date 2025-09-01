Путин заявил о повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом

Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Тяньцзине провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. По словам российского лидера, у глав правительств всегда существует большая практическая повестка во взаимодействии между двумя странами, сообщила пресс-служба Кремля .

«У руководителей правительств всегда очень большая повестка взаимодействия в практической сфере» — сказал глава российского государства.

Путин отметил, что отношения России и Вьетнама имеют глубокий характер, и Москва стремится использовать любую возможность для прямых контактов. Он подчеркнул, что экономические связи между странами активно развиваются, а задачи, поставленные во время его визита во Вьетнам, успешно выполняются.

Фам Минь Тинь со своей стороны заявил, что при столь широкой повестке встречи в нынешний период особенно необходимы. Он напомнил, что между Москвой и Ханоем заключены соглашения, реализация которых требует постоянного обсуждения.

Встреча на высшем уровне в Китае проходит с 31 августа по 1 сентября.