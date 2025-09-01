Путин встретился с премьером Вьетнама

Президент России Владимир Путин и премьер Вьетнама Фам Минь Тинь провели двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

«У нас настолько глубокие отношения между нашими странами, между нашими народами, что мы всегда рады возможности использовать любой случай для наших прямых контактов», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что во вторник они смогут продолжить общение в рамках праздничных мероприятий. В свою очередь, Фам Минь Тинь сообщил о необходимости обсудить большое количество тем.

Встреча на высшем уровне в Китае проходит с 31 августа по 1 сентября. По ее итогам приняли множество документов, в том числе Тяньцзиньскую декларацию и общее заявление в честь 80-летия со дня окончания Второй мировой войны.