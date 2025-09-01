Лидеры стран ШОС подписали Тяньцзиньскую декларацию

Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества приняли декларацию по итогам саммита в Тяньцзине. Об этом сообщил ТАСС .

Встреча более 20 глав стран проходит в Китае 31 августа — 1 сентября. В мероприятии участвуют президент Владимир Путин и представители 10 международных организаций.

Тяньцзиньская декларация является центральным документом встречи. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в тексте отражаются «консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам, в том числе в сфере экономики».

Также в документе определяются цели работы ШОС на каждом из направлений ее деятельности.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость как можно быстрее сформировать Банк развития ШОС. Он уточнил, что эта структура укрепит сотрудничество государств-членов в разных сферах. Лидер Китая также отметил, что масштаб экономики государств ШОС сейчас составляет порядка 30 триллионов долларов.