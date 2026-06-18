Путин заявил о перспективах сотрудничества России с Восточным Тимором

Восточный Тимор может стать перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Шананой Гужмау на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Путин подчеркнул, что связи Москвы и Дили развивались с момента появления Восточного Тимора на политической карте мира. По его словам, предстоящая годовщина дипломатических отношений стала важным поводом для расширения сотрудничества.

«Восточный Тимор — перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В следующем году будем отмечать 25-летие дипломатических отношений, которые были установлены в день официального объявления независимости страны», — отметил глава государства.

Путин добавил, что Россия участвовала в международных программах содействия Восточному Тимору и оказывала помощь по линии Всемирной продовольственной организации.

Ранее российский лидер назвал товарищем премьер-министра Вьетнама Ле Минь Хынга.