Путин назвал премьер-министра Вьетнама товарищем и заявил о союзе двух стран

Путин на встрече с премьер-министром Вьетнама заявил о партнерстве двух стран

Россия считает Вьетнам не только давним и надежным партнером, но и союзником. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с приехавшим в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН новым главой вьетнамского правительства Ле Минь Хынгом.

Глава государства подчеркнул, что считает прошедший саммит очень содержательным: он подчеркнул важную роль партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

«Очень рад еще раз поприветствовать вас, уважаемый товарищ Ле Минь Хынг, и поблагодарить за деятельное участие в проведении саммита», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля

Президент добавил, что отношения всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран основаны на прочных традициях дружбы, доверия и взаимопомощи. Только в прошлом году взаимный товарооборот России и Вьетнама превысил шесть миллиардов долларов благодаря работе межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству.

«Особое место еще с советских времен отведено образованию, науке. За все годы Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов — это целая армия друзей в России. Мы это знаем, чувствуем и надеемся на то, что этот живой контакт между людьми будет продолжаться», — сказал Путин.

Также российский лидер попросил собеседника передать слова признательности генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу за его поздравление с Днем России.

В мае прошлого года Владимир Путин и То Лам подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что документ стал закономерным продолжением многолетних двусторонних отношений.