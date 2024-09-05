Путин заявил о необходимости обеспечить ресурсный суверенитет России

В России необходимо обеспечить ресурсный суверенитет. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Как заметил глава государства, в стране нужно обеспечить энергетический суверенитет, наладив надежное снабжение доступным топливом и сырьем.

Также он указал на перспективы поиска и добычи на Дальнем Востоке титана, лития, редкоземельных металлов и других ресурсов.

На форуме в прошлом году правительству поручили составить отдельные программы изучения недр Дальнего Востока и Сибири, включить их в федеральный проект «Геология — возрождение легенды».

«Эти программы готовы. По оценке, каждый рубль государственных средств, вложенных в геологоразведку, привлечет как минимум 10 рублей частных инвестиций», — рассказал президент.

Все вложенные средства окупятся и обеспечат комплексный эффект по всей производственной цепочке. Путин призвал налаживать работу в этом направлении своевременно, понимая горизонт планирования инвестиций.