Путин заявил о негативном отношение своих родителей к мату

Путин заявил, что его родители не использовали мат в речи

Искоренить употребление мата россиянами можно с помощью повышения уровня культуры. С таким заявлением на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России выступил президент России Владимир Путин .

Он напомнил, что раньше люди не использовали крепкие словечки, потому что их запрещала церковь, считавшая подобное грехом. Путин добавил, что его родители тоже никогда не матерились.

«Могу сказать по своей семье. Я ни от отца, особенно от мамы, никогда не слышал ничего подобного и вообще никогда. Знаю, что мои дедушка и бабушка по обеим линиям <...> так же себя вели», — заявил глава государства.

Путин добавил, что многие современные знаменитости считают, что при помощи мата могут продемонстрировать «крутизну и близость к народу». Но это ошибочное мнение, с которым нужно бороться и повышать уровень культурного общения.

В ходе заседания президент России поддержал инициативу по созданию единого государственного учебника по русскому языку и учебных материалов по изучению языков народов страны. Глава государства подчеркнул, что дал поручение создать проект о государственной политике по поддержке и продвижению русского языка.