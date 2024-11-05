Путин заявил о негативном отношение своих родителей к мату
Путин заявил, что его родители не использовали мат в речи
Искоренить употребление мата россиянами можно с помощью повышения уровня культуры. С таким заявлением на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России выступил президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что раньше люди не использовали крепкие словечки, потому что их запрещала церковь, считавшая подобное грехом. Путин добавил, что его родители тоже никогда не матерились.
«Могу сказать по своей семье. Я ни от отца, особенно от мамы, никогда не слышал ничего подобного и вообще никогда. Знаю, что мои дедушка и бабушка по обеим линиям <...> так же себя вели», — заявил глава государства.
Путин добавил, что многие современные знаменитости считают, что при помощи мата могут продемонстрировать «крутизну и близость к народу». Но это ошибочное мнение, с которым нужно бороться и повышать уровень культурного общения.
В ходе заседания президент России поддержал инициативу по созданию единого государственного учебника по русскому языку и учебных материалов по изучению языков народов страны. Глава государства подчеркнул, что дал поручение создать проект о государственной политике по поддержке и продвижению русского языка.